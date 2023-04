Brandweer rukt uit voor brand in Café de Sok

De brandweer is vrijdagmiddag rond 13.30 uur uitgerukt voor een brand bij Café de Sok aan de Hoofdstraat in Schijndel. Het café was op dat moment gesloten wegens verbouwingswerkzaamheden.

Er woedde een kleine brand in een spouwmuur welke grotendeels al door aanwezige bouwvakkers was geblust met verschillende brandblusser en een tuinslang. De brandweer controleerde de situatie en bluste nog na. Een in allerijl gealarmeerd redevoering kwam nog wel ter plaatse maar is niet meer ingezet geweest. Vanwege de schade is Stichting Salvage ingeschakeld. Of de werkzaamheden de oorzaak van de brand zijn is niet bekend.