Waarschuwing voor neerdalende glasdeeltjes bij grote brand Etten-Leur

Rookoverlast

De brand, die omstreeks 09.30 uur uitbrak zorgde voor veel rookoverlast waarop er een NL-Alert werd verstuurd waarin omwonenden werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie tijdelijk uit te zetten.

Deel van pand ingestort

Bij de brand is een deel van het pand ingestort. De brandweer zal de komende uren nog bezig zijn met het bestrijden van de brand. Om een goed beeld te krijgen van de omvang van het incident is er een drone ingezet die de plaats van het incident van bovenaf kan bekijken. De brandweer is druk bezig met bluswerkzaamheden. Hierbij proberen ze overslag naar naastgelegen panden te voorkomen.

Update 15.55 uur: Neerdalende glasdeeltjes

In het gebied ten noorden van de brand in Etten-Leur worden glasdeeltjes gevonden van de zonnepanelen die op het bedrijf lagen dat is afgebrand. 'Deze glasdelen kunnen scherp zijn, dus let goed op met kinderen en (huis)dieren', zo waarschuwt de Veiligheidsregio.

Advies aan boeren

'De glasdelen kunt u met beschermende handschoenen oppakken en bij het restafval gooien. Aan de boeren in het gebied adviseren we om alle dieren in het gebied tijdelijk op stal te doen en het opgekuilde dierenvoer goed te inspecteren op mogelijke glasdeeltjes', aldus de Veiligheidsregio.