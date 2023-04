Twee explosies Majubastraat in Amsterdam

Zowel in de nacht van zondag 9 op maandag 10 april 2023 als in de daaropvolgende nacht vonden bij portieken in de Majubastraat explosies plaats. Niemand raakte gewond, maar verschillende panden en voertuigen liepen behoorlijke schade op. De recherche doet onderzoek naar beide explosies en een mogelijke samenhang tussen de twee incidenten.

De melding van de eerste explosie bij een portiek aan de Majubastraat kwam rond 01.40 uur binnen. Na de harde knal werd gezien dat twee in het donker geklede personen wegrenden vanaf de incidentlocatie. Toegesnelde agenten troffen helaas geen verdachten meer in de omgeving aan. Wel constateerden ze dat de explosie zo heftig was geweest dat de portiekdeur volledig uit de gevel was geblazen. Ook zagen de agenten dat er een dreigende tekst op de straat voor de portiek gespoten was.

De nacht daarna, van maandag 10 op dinsdag 11 april, was het opnieuw raak. Er ontplofte weer een explosief aan de Majubastraat: dit keer rond 03.45 uur en bij de naastgelegen portiek van de eerdere explosie. Een getuige zag na explosie één persoon wegrennen en een witte auto hard wegrijden. Bij dit incident namen agenten wederom zware beschadigen aan de portiek en meerdere voertuigen waar.

Samenhang explosies

Direct na de eerste explosie is een rechercheteam met de zaak aan de slag gegaan en ditzelfde team kijkt nu ook naar de tweede explosie. Of de incidenten iets met elkaar te maken hebben, staat nog niet vast. Uiteraard is dit een scenario waar het team rekening mee houdt. Wat een eventuele toedracht van de explosies geweest is, blijft vooralsnog onduidelijk.