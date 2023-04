Auto belandt in sloot in Nieuw-Buinen

Op de Zuidelijke Tweederdeweg bij Nieuw-Buinen is dinsdag rond het middaguur een auto van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen.

Niet gewond

Hoe dit ongeval kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder raakte niet gewond. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald. Hoe groot de schade aan de auto is is niet bekend.