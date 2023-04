Deel Tweede Kamer ontruimd om verdachte situatie

Een verdachte situatie in het gebouw van de Tweede Kamer heeft de politie doen besluiten om hiervan een deel te ontruimen. Niet alleen bezoekers, maar ook Kamerleden werden via de grote hal naar buiten gestuurd.

Volgens onbevestigde berichten zou er een verdacht pakket zijn in de postkamer van de Tweede Kamer. Er is slechts een deel van het gebouw ontruimd en in het overige deel gaan de werkzaamheden en debatten gewoon door.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie doet onderzoek in het gebouw.