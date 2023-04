Arrestatieteam pakt man (20) op na reeks geweldsincidenten Purmerend

Zaterdag is in Amsterdam een 20-jarige man uit de gemeente Purmerend buiten heterdaad door een arrestatieteam aangehouden. 'De man is verdachte in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten van afgelopen week in de gemeente Purmerend waarbij er werd geschoten op woningen en explosieven afgingen', zo meldt de politie zondag.

Reeks geweldsincidenten

Dinsdagavond 11 april kreeg de politie rond 21.45 uur een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Rond 04.30 uur op woensdag 12 april zijn er knallen gehoord aan de Boeierstraat. Aan de bewuste straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk is er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur van de woning.

Woning beschoten en explosief afgegaan

Op donderdagavond 13 april rond 22.50 uur werd een woning aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend 14 april rond 03.10 uur ging een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. Het onderzoek naar de genoemde incidenten is in volle gang. Ook wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen de incidenten.

Veiligheidsmaatregelen genomen

Er zijn maatregelen genomen om de rust terug te laten keren in de gemeente Purmerend. In de omgeving van de Groenveld in Middenbeemster zijn camera’s geplaatst en de woning werd gesloten. In de Boeierstraat zijn dezelfde maatregelen genomen en in de Weverstraat in Purmerend komt ook cameratoezicht.

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

De 20-jarige man die zaterdag in Amsterdam werd aangehouden door een arrestatieteam van de politie zit vast en wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en gaat na deze aanhouding volop verder met het onderzoek.