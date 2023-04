Aanhoudingen vanwege belastingfraude

De FIOD heeft op maandag 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. De mannen van 53 en 78 uit Rotterdam werden na hun aanhouding overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Het tweetal wordt verdacht van fraude met de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. In twee woningen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzoekingen verricht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.

Uit onderzoek van de Belastingdienst naar de bankrekeningen van de 53-jarige Rotterdammer kwam naar voren dat hij gedurende meerdere jaren bedragen ontving op zijn privé-bankrekening voor verrichte werkzaamheden als ondernemer. Deze bedragen heeft het onderzoeksteam niet teruggezien in de aangiften inkomstenbelasting of omzetbelasting.