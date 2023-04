Douane onderschept voor 50 miljoen aan cocaïne in haven Vlissingen

Tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen heeft de Douane dinsdag 656 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Duits bedrijf

'De verdovende middelen zaten verstopt tussen bananen', aldus het OM. De lading was afkomstig uit Puerto Bolivar in Ecuador en bestemd voor een bedrijf in Duitsland. Dit bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. Omwille van dit onderzoek wordt er door het OM verder geen informatie verschaft. De drugs zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.