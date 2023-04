Brandweer Boxtel druk met grote buitenbrand aan de Mijlstraat

Woensdagmiddag omstreeks 14.05 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Mijlstraat in het buitengebied van Boxtel.

Opgeschaald

De brandweer schaalde al snel op naar grote brand waardoor meerdere tankautospuiten en waterwagens ter plaatse kwamen. De rookontwikkeling was op grote afstand zichtbaar. Inmiddels is de brand onder controle en is men bezig met nabluswerkzaamheden.