CBS: Bijna 60 procent volwassenen heeft weleens geprobeerd af te vallen

Dieet

De populairste manier om kilo’s kwijt te raken is het volgen van een dieet. De belangrijkste reden om af te willen vallen is lichamelijk fitter worden. Dat het afvallen niet snel genoeg gaat is de grootste belemmering die mensen ervaren bij het afvallen', aldus het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2022.

Helft 18+ kampt met overgewicht

De helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft overgewicht: 35 procent heeft matig overgewicht, 15 procent ernstig overgewicht. Deze cijfers zijn de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. In het Nationaal Preventieakkoord zijn twee doelstellingen geformuleerd: in 2040 moet het aandeel volwassenen met overgewicht zijn teruggebracht naar 38 procent of minder, en het aandeel 18-plussers met ernstig overgewicht naar 7 procent of minder. Van de volwassen bevolking heeft 66 procent ooit overgewicht gehad, bij 26 procent ging het om ernstig overgewicht.

Afvalpogingen

Van de 18-plussers met ernstig overgewicht heeft 88 procent ooit weleens een afvalpoging gedaan; 43 procent is er (nog) mee bezig. Van de mensen met matig overgewicht doet 28 procent een afvalpoging, van de mensen met een gezond gewicht is dat 11 procent.

Kwart volwassenen met gezond gewicht vindt zichzelf te zwaar

Niet iedereen die overgewicht heeft, vindt zichzelf te zwaar. Van degenen met ernstig overgewicht vindt bijna iedereen (97 procent) dat, van degenen met matig overgewicht is dit 77 procent. Maar ook een kwart van de mensen met een gezond gewicht vindt zichzelf te zwaar.

Koolhydraatarm dieet en calorieën tellen zijn populairste diëten

Bijna 70 procent van de volwassenen die weleens iets gedaan hebben om af te vallen – nu of in het verleden - heeft hiervoor een dieet gevolgd. Het populairst zijn een koolhydraatarm dieet, en een dieet waarbij calorieën moeten worden geteld.

Naast diëten zijn er andere methoden om af te vallen. Van die alternatieven worden minder eten, gezonder eten en meer bewegen het meest genoemd.