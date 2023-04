Man gooit blikje op straat en slaat BOA

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 21-jarige inwoner van Yerseke in zijn woning aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een BOA te hebben geslagen.

BOA’s van de gemeente Goes hielden al fietsend toezicht in het centrum van Goes. Omdat een jongeman vanuit zijn auto een blikje op straat gooide, spraken BOA’s hem hierop aan. Ze wilden de automobilist bekeuren en vroegen om een identiteitsbewijs van de man. Tijdens het uitschrijven van de bekeuring vond de Yersenaar het nodig om één van de BOA’s een klap te geven. Hierna ging de automobilist er vandoor.

Hij kon later bij zijn woning worden aangehouden. Agenten brachten de 21-jarige naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij zaterdag gehoord.

De BOA liep door de klap een kleine verwonding op. Hij deed aangifte van mishandeling.