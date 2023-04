Verdachte aangehouden in onderzoek dode vrouw Middelburg

De politie vond woensdagmiddag 19 april het slachtoffer dood in haar woning. Ze was door een misdrijf om het leven gebracht. Politie en justitie verdenken hiervan een 36-jarige man uit Oost-Souburg. Sinds woensdag was de politie voortdurend op zoek naar hem. De verdachte meldde zich vandaag rond 2.45 uur op het politiebureau in Middelburg. Hij is aangehouden en voor onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Het uitgebreide politieonderzoek, wat bestond uit een forensisch en een tactisch gedeelte, duurde tot afgelopen zaterdag. Over de doodsoorzaak zal de politie nog geen mededelingen doen, omdat de man nog uitgebreid moet worden verhoord.