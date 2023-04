Man in borst gestoken in Veghel

Maandagmiddag heeft in Veghel een man een steekwond opgelopen in zijn borst. Dit meldt de politie.

Onderzoek

Het steekincident gebeurde rond 15.30 uur in de Sluisstraat in Veghel. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader.