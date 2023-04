Steekincident en mishandeling kermis Zaandam

De Koningsnacht verliep minder feestelijk voor een groep die de kermis op het Burgemeester in ‘t Veldpark in Zaandam bezocht. Rond 22.00 kreeg de politie melding dat er een steekincident had plaatsgevonden. Vlak daarna zouden er op twee locaties ook personen gevochten hebben en mishandeld zijn. De politie heeft twee personen aangehouden.

In en buiten het kermisterrein zouden verschillende personen met elkaar gevochten hebben. Hierbij heeft zeker één persoon ook een steekwapen gebruikt. Een man en een vrouw moesten voor hun verwondingen behandeld worden in het ziekenhuis. Ter plaatse kon de politie een 36-jarige man uit Amsterdam aanhouden. Later meldde een tweede verdachte zich op het politiebureau. Deze 41-jarige man uit Zaandam is ook aangehouden.