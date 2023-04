Man (19) raakt gewond bij steekincident in Groningse Ten Boer

Gewonde (19) naar ziekenhuis gebracht

Bij dit steekincident is een 19-jarige man uit Ten Boer gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen is behandeld.

Verdachte aangehouden, mogelijk meer betrokkenen

De politie doet onderzoek naar dit steekincident en heeft op basis van de eerste bevindingen een verdachte aan kunnen houden. Mogelijk zijn er meer personen betrokken bij het steekincident.

Witte auto

Getuigen hebben rond of vlak na het tijdstip van het steekincident een witte auto met hoge snelheid vanuit Ten Boer richting Garmerwolde zien rijden. Het is onbekend wat het merk en type van deze auto is. Het is niet duidelijk of de inzittende(n) iets met het steekincident te maken hebben, maar de politie komt graag met de inzittende(n) in contact.