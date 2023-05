Viertal uit Doetinchem veroordeeld voor openlijke geweldpleging

De rechtbank veroordeelt 4 mannen uit Doetinchem – van 21, 21, 21 en 23 jaar oud - voor openlijke geweldpleging in Doetinchem. De rechtbank legt cel- en taakstraffen op.

Het viertal ontmoette in mei 2020 een andere vriendengroep op het Schouwburgplein. Daar volgde een confrontatie waarbij 1 van de 2 slachtoffers uit de vriendengroep werd geslagen met een koevoet. Het slachtoffer liep daardoor breuklijnen in het kaakbeen en een breuk in het jukbeen op. Het andere slachtoffer kwam er door slaan en schoppen met blauwe plekken, schaafwonden en pijnlijke ribben vanaf.

Cel- en taakstraffen

De rechtbank legt een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 3 maand voorwaardelijk op aan de 21-jarige man die met de koevoet in het gezicht van het slachtoffer sloeg. Volgens de rechtbank liep het slachtoffer door het slaan met de koevoet zwaar lichamelijk letsel op. De 23 jarige man krijgt een taakstraf van 200 uur , terwijl de 2 andere 21-jarige mannen een werkstraf van 150 uur moeten verrichten voor hun aandeel aan de openlijke geweldpleging.

Schadevergoeding

Tot slot moet het viertal materiële schadevergoeding en smartengeld aan de slachtoffers betalen. De rechtbank wijst aan het slachtoffer dat zwaar lichamelijk letsel op liep smartengeld toe van 3.250 euro. Het andere slachtoffer krijgt 1.250 euro smartengeld.