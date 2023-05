Verdachte aangehouden voor straatroof Rolex

De politie heeft op zaterdag 29 april in Amsterdam een 18-jarige man aangehouden op verdenking van een straatroof in Purmerend op zaterdag 02 juli 2022.

Op 2 juli rond 18.25 uur stapte het slachtoffer in zijn geparkeerde auto op het Saarland toen hij twee onbekende mannen op hem af zag rennen. Eén van de twee deed de passagiersdeur open en de andere trok de man hardhandig uit zijn auto. Eenmaal uit de auto werd hij met vermoedelijk pepperspray in zijn gezicht gespoten. De man werd door één man vastgehouden en de andere man wist zijn Rolex-horloge te stelen. Vervolgens renden zij ervandoor in de richting van een zwarte auto die even verderop in de straat stond. Hier stapten de mannen in en reden met hoge snelheid weg. Het slachtoffer lieten zij gewond en angstig achter.