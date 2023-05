Dinsdag eerste prikactie bij KLK Kolb in Delden

De eerste actie bij chemiebedrijf KLK Kolb Specialties in Delden (Ov.) is morgen, dinsdag 2 mei. Tussen 14.00 en 16.00 uur leggen medewerkers het werk neer om buiten met elkaar een patatje te eten.

Ze eisen een betere cao dan wat hun werkgever nu biedt. ‘En ze willen excuses van de directie’, zegt CNV-onderhandelaar Rick Pellis. ‘Die verweet hen ondermaats presteren. Dat is heel slecht gevallen.’

Concreet eisen de vakbonden dat er een salarisverhoging van 14,3% in de nieuwe cao wordt opgenomen. De werkgever wil niet verder gaan 6,1% plus € 40. Pellis: ‘Een winstgevend bedrijf als Kolb moet er op zijn minst voor zorgen dat de medewerkers hun koopkracht behouden. Maar in plaats van waardering voor de miljoenenwinsten van de afgelopen jaren, krijgen de mensen nu kritiek. Dat voelt niet goed voor ze.’

Mogelijk meer acties

Afgelopen vrijdag liet Kolb het ultimatum van de bonden om met een veel beter voorstel te komen verlopen. Sindsdien zijn de bonden in actiemodus, met voor morgen dus de eerste speldenprik. ‘Hopelijk ziet de directie daarmee in dat de mensen daadwerkelijk bereid zijn om hun werk neer te leggen voor een fatsoenlijk loon’, zegt Pellis. ‘Maar zo niet, dan volgen er snel meer acties.’