Verdachte steekincident Heerlen opgepakt

In Heerlen heeft maandagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Hierbij raakte één persoon gewond. Een verdachte kon direct na het incident aangehouden worden.

Rond 16.45 uur kwam een melding van een steekincident op de Palemigerboord bij de hulpdiensten binnen. Een getuige kon een signalement van de mogelijke verdachte doorgeven en de politie hield deze persoon korte tijd later op de Grasbroekerweg aan.

Het gewonde slachtoffer van 17 jaar uit Heerlen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Direct na het incident is technisch, tactisch en buurtonderzoek opgestart. Wat de aanleiding voor het steekincident is geweest, wordt onderzocht.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Op dit moment zijn nog geen personalia van hem beschikbaar.