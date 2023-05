Internationale darkweb-actie: 288 arrestaties en ruim 50 miljoen in beslag genomen

SpecTor

Bij deze operatie, SpecTor genaamd, zijn meer dan 50 miljoen euro aan contant geld en virtuele valuta, 850 kg drugs en 117 vuurwapens in beslag genomen. De inbeslaggenomen drugs bestonden onder andere uit ruim 258 kg amfetamine, 43 kg cocaïne en 43 kg MDMA. 'De operatie bestond uit afzonderlijke maar elkaar aanvullende acties die de afgelopen 1,5 jaar in 9 landen plaatsvonden. In Nederland zijn in totaal 10 personen aangehouden', aldus de politie.

Bewijs uit offline halen Monopoly Market

Operatie SpecTor vloeide voort uit de inbeslagname van de criminele infrastructuur van Monopoly Market, een illegale marktplaats op het darkweb. Deze illegale marktplaats, waarvoor een streng ‘invite only’-beleid gold en waarop alleen drugs werden verhandeld, werd in december 2021 offline gehaald. Op basis van het bewijsmateriaal dat hieruit voortkwam, heeft het Europese Cybercrime Centrum van Europol (EC3) informatiepakketten samengesteld. Deze pakketten vormden de basis voor opsporingsonderzoeken in verschillende landen.

Arrestaties

Naast de 10 arrestaties in Nederland, vonden er arrestaties plaats in de Verenigde Staten (153), het Verenigd Koninkrijk (55), Duitsland (52), Oostenrijk (9) Frankrijk (5), Zwitserland (2), Polen (1) en Brazilië (1). Een aantal onderzoeken naar de identiteit van personen achter de darkweb-accounts is nog niet afgerond. De politiediensten blijven de komende tijd de data gebruiken om verkopers en kopers te identificeren en vervolgen.

Arrestaties én een signaal afgeven

Het Team Cyber Enabled Crime (TCEC) van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid is actief in de bestrijding van darkwebmarkten en maakt namens de Nederlandse politie deel uit van de zogenaamde Operational Coordination Group (OPCG) van Europol, die Operatie Spector initieerde. Nan van de Coevering, teamleider van TCEC, is trots op de resultaten van de operatie: 'De intelligence die Europol met ons deelde, zoals transactiegegevens en virtual currency adressen, hielp ons om nieuwe onderzoeken op te starten en bestaande onderzoeken te verrijken. Op deze manier hebben we een aantal belangrijke Nederlandse verkopers geïdentificeerd en aangehouden. Het succes van deze operatie toont weer aan dat internationale samenwerking essentieel is in de bestrijding van criminaliteit op het darkweb.'

Crimineel op het darkweb is niet anoniem

Bij TCEC zien ze dat de criminaliteit op het darkweb doorlopend verandert. Van de Coevering: 'Als politie blijven we die ontwikkelingen op de voet volgen en passen we onze technieken continu aan om slagkracht te behouden. Aanvullend blijven we het signaal afgeven dat criminelen zich wel anoniem kunnen wanen op het darkweb, maar dat niet zijn. Ook naar aanleiding van deze operatie publiceerden we een lijst op het darkweb, met daarop alle nicknames van aangehouden verkopers, die gestopt zijn met hun illegale praktijken. Kopers weten dat ze de verkopers op de lijst niet kunnen vertrouwen. Het darkweb gebruiken voor criminele activiteiten is strafbaar en kan niet zonder gevolgen blijven. We blijven ons daar nationaal en internationaal voor inzetten, samen met onze partners.'

DisrupTor en DarkhunTor

TCEC werkte voor operatie SpecTor onder meer samen met het Post Interventie Team van Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid en rechercheurs van de Eenheid Zeeland-West-Brabant en de Eenheid Midden-Nederland. Tijdens de eerdere internationale operaties DisrupTor (2020) en DarkhunTor (2021) werden ook al honderden verkopers en kopers van illegale goederen op het darkweb aangehouden. Dat er bij SpecTor wereldwijd nog meer arrestaties zijn verricht, is vooral te danken aan toegenomen deskundigheid en een groei van het aantal internationale politieteams dat op het darkweb actief is.