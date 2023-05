Verdachte langer vast voor betrokkenheid bij overlijden patiënten in WZA

De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat de man uit de gemeente Noordenveld die wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) tijdens de corona-pandemie, dertig dagen langer in voorlopige hechtenis blijft.

De beperkingen die waren opgelegd aan de verdachte zijn opgeheven. Onder meer vanwege het opheffen van die maatregel kan het Openbaar Ministerie iets meer zeggen over de aanleiding en het verloop van het strafrechtelijk onderzoek.

Melding

Op 9 maart 2023 is het politieonderzoek in deze zaak gestart op basis van een melding van het WZA. Vier dagen later deed het ziekenhuis ook aangifte. De aanleiding van de melding en de uiteindelijke aangifte was een brief die het ziekenhuis had ontvangen van een zorgorganisatie uit Drenthe.

In deze brief werd melding gemaakt van een aantal gesprekken die de verdachte had gevoerd met diverse hulpverleners. In die gesprekken gaf hij meerdere malen aan dat hij als longverpleegkundige in het WZA tijdens de coronapandemie het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd.

Serieus opgevat

De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden. Zijn uitlatingen werden dusdanig serieus opgevat door de zorgorganisatie dat zij hebben besloten om, na uitvoerig collegiaal beraad en het inwinnen van zowel intern als extern juridisch advies, de geheimhoudingsplicht te doorbreken en het te melden aan het WZA.

Op het moment dat het WZA over de situatie werd geïnformeerd was de verdachte al enige tijd niet meer actief in het ziekenhuis. Na de melding is hij officieel op non-actief gesteld.

Medische dossiers

Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment in volle gang. Daarin zijn verklaringen opgenomen van de verdachte zelf, maar ook van collega’s en naasten. Eveneens wordt onderzoek gedaan in medische dossiers. Dit op basis van het dienstrooster van de verdachte in combinatie met in of rond die tijd overleden patiënten.

Eind juni

Deskundigen doen op dit moment onderzoek om te kijken of er in de medische dossiers onregelmatigheden te vinden zijn die zouden kunnen passen bij de uitlatingen van de verdachte. De resultaten van dit onderzoek worden ongeveer eind juni verwacht.