FNV: Acties op komst bij Philips na verlopen ultimatum

'Aanbod directie heeft niets om het lijf'

De directie heeft wel gereageerd maar komt niet tegemoet aan de eisen van de vakbond. 'De werkgever wil wel weer praten, maar dat aanbod heeft niets om het lijf. De directie gaat niet in op onze eisen in het ultimatum en laat ook niet blijken dat er een substantiële beweging is in die richting', stelt Patrick Meerts, bestuurder FNV Metaal.

Acties bij Philips

Dit betekent dat de leden van de vakbond zich gaan opmaken voor acties. En dat is bijzonder, want het is al meer dan 20 jaar geleden dat er bij Philips actie werd gevoerd. Welke acties wanneer volgen, besluit Meerts in overleg met de leden. Meerts: ‘Philips heeft loyaal personeel. Maar soms is het toch echt nodig om duidelijk je grens te bepalen. En die grens is inmiddels bereikt.’

Eisen ultimatum

In het ultimatum dat vandaag om 12.00 uur afliep, eiste de FNV onder meer een fatsoenlijke loonsverhoging en het aanpassen van de loonschalen. Ook wil de vakbond dat Philips serieus kijkt naar het voorstel waarin de Regeling Vervroegde Uittreding verruimd wordt, en het aantal ontslagen verminderd.