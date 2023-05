FNV: Werknemers VDL-Nedcar staken vanaf maandag

De directie van VDL-Nedcar is niet ingegaan op het ultimatum van de vakbond voor een fatsoenlijk sociaal plan. Vanaf maandag 8 mei 10.00 uur wordt er 48 uur gestaakt door een groot deel van de werknemers. Het ultimatum liep vandaag om 12.00 uur af. De vakbonden eisen onder meer dat de autofabrikant met een beter sociaal plan komt voor de werknemers in Born. Ron Peters, bestuurder FNV Metaal: 'De woede van de werknemers is bijzonder groot, de strijdvaardigheid is volop aanwezig.'

De staking volgt op de wilde staking die woensdag 3 mei was uitgebroken. Een poging van vakbondsbestuurders van FNV en CNV op diezelfde dag is op niets uitgelopen. Peters: 'Het moederbedrijf van VLD-Nedcar reageert op geen enkele oproep van de vakbonden. Het schoffeert daarmee haar eigen werknemers.'

Ultimatum

De FNV eist onder meer een ontslagvergoeding van 1 maandloon per gewerkt jaar voor werknemers die tussen de 1 en 10 jaar in dienst zijn oplopend tot 1,45 maandloon voor werknemers met meer dan 31 dienstjaren. Ook wil de vakbond een regeling voor werknemers die 2 jaar voor hun pensioen zitten. Tot slot wil de vakbond dat er geen verplichting komt om bij een ander bedrijf van VDL te gaan werken.

Sociaal plan

Een massaal ontslag van de werknemers bij Nedcar is bijna niet te voorkomen. Het contract voor de productie van BMW's loopt begin volgend jaar af. Een groot deel van de 3800 werknemers staat dan op straat. De vakbonden willen dat VDL-Nedcar 240 miljoen euro vrijmaakt voor het sociaal plan. Maar Nedcar heeft maar een schamele 120 miljoen over voor haar loyale werknemers. Dat is het wettelijk minimum. Peters: 'Ze willen er misschien nog iets bijdoen, maar dit is gewoon onacceptabel. Een paar weken geleden is er nog 300 miljoen euro aan dividend uit Nedcar overgemaakt naar de aandeelhouders.'

Nieuwe acties

Als de directie komende week nog steeds niet bereid is om te praten zijn nieuwe stakingen of acties niet uitgesloten. Dat wordt na 9 mei bekendgemaakt.

3800 werknemers

Bij VDL-Nedcar in Born werken ruim 3800 werknemers. Voor een groot deel van hen dreigt volgend jaar ontslag.