Drugs en som contant geld gevonden in vakantiewoning Brielle

Zaterdagochtend is in een vakantiewoning op een camping aan de Batterijweg in Brielle een tas gevonden met daarin een grote som geld en wit poeder, vermoedelijk cocaïne. De vermoedelijke drugs en het geld zijn in beslag genomen. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in de vakantiewoning.