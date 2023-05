Online verkoop van tabak en e-sigaretten verboden per 1 juli 2023

Het vorige kabinet heeft in het Nationaal Preventieakkoord (2018) aangekondigd het aantal verkooppunten van tabak terug te dringen. Het online verkoopverbod is een eerste stap in het verminderen van het aantal verkooppunten.

Verbod online verkoop tabak en e-sigaretten

Vanaf 1 juli 2023 is het niet meer mogelijk om sigaretten en elektronische sigaretten online te bestellen. Dit houdt in dat zowel de binnenlandse verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten als de grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen is verboden.

Het verbod op grensoverschrijdende verkoop op afstand wil zeggen dat vanaf 1 juli detaillisten in het buitenland tabak en e-sigaretten en navulverpakkingen niet meer online mogen aanbieden aan consumenten in Nederland en detaillisten in Nederland mogen deze producten niet meer online verkopen aan consumenten in het buitenland.

Het verbod op grensoverschrijdende verkoop op afstand van elektronische sigaretten zonder nicotine, navulverpakkingen zonder nicotine, patronen zonder nicotine, elektronische verhittingsapparaten en voor roken bestemde kruidenproducten treedt later in werking. Deze producten maken geen deel uit van de Tabaksproductenrichtlijn en regels over deze aanverwante producten worden daarom voorgelegd aan de Europese Commissie. Het verbod op grensoverschrijdende verkoop op afstand van deze producten treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking.