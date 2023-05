Lichaam bewoner aangetroffen in vrieskist, politie gaat niet uit van misdrijf

Afgelopen zaterdag 6 mei is in een woning in het Limburgse Landgraaf een overleden persoon aangetroffen in een vrieskist. Dit meldt de politie maandag.

Politie: 'geen misdrijf'

'Deze persoon, die de bewoner van het pand is, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Een andere bewoner van het pand is gehoord door de politie en wordt gezien als verdachte, maar is niet aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek naar doodsoorzaak

Op dit moment doet de politie onderzoek naar het overlijden van deze persoon en de reden waarom het stoffelijk overschot in een vrieskist is geplaatst. Over de relatie tussen de bewoners van het pand doet de politie, in het belang van het onderzoek, op dit moment geen uitspraken.