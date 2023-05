Zes tieners aangehouden in onderzoek poging doodslag station Bijlmer ArenA

De recherche heeft in het onderzoek naar een poging doodslag op station Bijlmer ArenA van vrijdagavond 5 mei 2023 zes personen aangehouden. Dit meldt de politie maandag.

Tieners tussen 15 en 17 jaar oud

'Het gaat om jongens in de leeftijd tussen de 15 en 17 jaar oud uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Van de zes verdachten kwamen vijf zichzelf bij de politie melden. Aan alle andere verdachten in deze zaak doet de politie opnieuw de oproep: meld je en voorkom dat je beelden op een later moment mogelijk getoond worden', aldus de politie.

Slachtoffer spoor opgeduwd

Het ernstige geweldsincident vond rond 21.25 uur vrijdagavond plaats. Een grote groep personen sloeg en schopte een nog steeds onbekend slachtoffer op een perron van het station, onder andere tegen zijn hoofd toen hij al op de grond lag. Op een gegeven moment wist het slachtoffer toch op te staan, maar werd vervolgens het spoor op geduwd.

Slachtoffer verdwenen

Politieagenten troffen nadat het incident gemeld werd ter plaatse geen slachtoffer meer aan. Wie hij is, is ook op dit moment helaas niet duidelijk. De politie heeft al verschillende oproepen aan hem gedaan om zich te komen melden, maar zonder resultaat.

Toedracht incident

Over een eventuele toedracht van het forse geweld staat op dit moment nog niets concreets vast. De recherche heeft begrepen dat er verschillende verhalen rondgaan over wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn. Niet al deze informatie wordt ook daadwerkelijk met de politie gedeeld. Weet u meer over de aanleiding van het geweldsincident? Neem dan contact op met de politie.