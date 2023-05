Marechaussee pakt militair op voor handel in anabole steroïden

Een rechercheteam van de Koninklijke Marechaussee in Maastricht heeft op dinsdag 9 mei een militair aangehouden op verdenking van handel in anabole steroïden. De Marechaussee kwam de verdachte op het spoor nadat er informatie was ontvangen over de mogelijke handel door een militair in de verboden, prestatieverhogende middelen.