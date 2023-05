Gewapende overval op supermarkt in Winschoten

Donderdagavond is de SPAR-supermarkt aan de Amstelstraat in het Groningse Winschoten rond 19.30 uur overvallen.

Jonge dader

Een jonge dader bedreigde daarbij het personeel met een wapen, meldt de politie. Of er iets is buitgemaakt, is onduidelijk.

Zoektocht

Van de verdachte ontbreekt momenteel nog ieder spoor. De politie is een zoektocht gestart en krijgt daarbij hulp van de marechaussee.