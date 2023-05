Brand in schuur met auto's in Son en Breugel

Gat in roldeur gemaakt

Na de melding kwam de brandweer met veel materieel ter plaatse. Daarbij verschafte de brandweer zichzelf toegang tot de schuur door met een cirkelzaag een gat in de roldeur te maken. Vervolgens konden de brandweermensen naar binnen om de brand te blussen.

Uitslaande brand

De brand is nog uitslaand geweest en er was een flinke rookontwikkeling. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bluswater in het buitengebied zijn er ook meerdere waterwagens opgeroepen. Er is niemand gewond geraakt.

Auto's

De brandweer kreeg de brand uiteindelijk onder controle. Eén auto in de schuur is compleet in vlammen opgegaan, de overige auto's en inventaris hebben rookschade opgelopen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.