Ouders baby met zwaar letsel ter observatie naar Pieter Baan Centrum

De twee ouders, die verdacht worden van poging doodslag op hun baby, worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdag voor de rechtbank in Zwolle gevorderd.

Strafeis bepalen

'De rapportages van het PBC zijn volgens het OM nodig, voordat de officier van justitie de rol van beide ouders definitief kan beoordelen en tot een strafeis kan komen in de strafzaak', zo heeft het OM laten weten.

Baby met zwaar letsel in ziekenhuis

In het voorjaar van 2022 werd een baby uit Ommen twee keer in het ziekenhuis opgenomen, waar zwaar letsel werd geconstateerd, waaronder ribbreuken, hersenletsel en genitaal letsel. De ouders van het kindje werden op 30 mei 2022 aangehouden, de vader zit sinds die tijd in voorlopige hechtenis. De moeder werd in vrijheid gesteld, maar het OM zag in de resultaten van het onderzoek voldoende aanleiding om haar ook te dagvaarden.

Poging doodslag

Beide ouders verschenen vrijdag voor de rechtbank. Naar aanleiding van een incident in februari 2022, dat tot ziekenhuisopname van de baby van op dat moment 1 maand oud leidde, is aan hen beiden een poging doodslag ten laste gelegd. Moeder wordt ook verweten dat ze haar dochtertje in hulpeloze toestand heeft gelaten door haar onvoldoende te beschermen en goede zorg te geven.

Seksueel binnendringen

De vader wordt verweten dat hij over een langere periode, tussen de geboorte van het meisje en zijn aanhouding, zwaar letsel heeft veroorzaakt bij de baby, door mishandeling, maar ook door het (seksueel) binnendringen van vagina of anus. Deskundigen hebben vandaag op zitting verklaard dat het letsel bij de baby is veroorzaakt door hevig geweld van buitenaf, hevig schudden en - in het geval van genitaal letsel - door penetratie.

Afgewezen verzoek

De raadsman van de vader vroeg de rechtbank om twee andere deskundigen als getuige op te roepen bij de rechter-commissaris. Het OM is van mening dat het verrichtte onderzoek naar het letsel al voldoende inzicht geeft. De rechtbank wees het verzoek van de raadsman af.

Pieter Baan Centrum (PCB)

De rechtbank besloot beide ouders te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is op 8 augustus, maar omdat de rapportages van het PBC dan niet klaar zijn, zal de zaak niet inhoudelijk behandeld worden.