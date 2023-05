Gebouwtje met geldautomaat compleet opgeblazen

In het Brabantse Diessen is in de nacht van zaterdag op zondag een compleet gebouw met daarin een geldautomaat opgeblazen. Dit meldt de politie zondag.

Twee mannen

In ieder geval twee mannen hebben zijn volgens de politie verantwoordelijk voor het opblazen van de geldautomaat. 'Het is nog niet duidelijk of er iets is buit gemaakt. We zoeken beelden uit de omgeving om te onderzoeken hoe de vluchtauto is gereden', aldus de politie.

Meerdere knallen

Op zondag 14 mei 2023 om 3.50 uur komen de eerste meldingen binnen bij het Operationeel Centrum van de hulpdiensten. Verschillende getuigen meldden dat ze meerdere harde knallen hebben gehoord. Enkele getuigen weten te melden dat de vrijstaande geldautomaat helemaal vernield is. In ieder geval zien ze twee mannen lopen. Korte tijd later scheurt er een donkere auto weg in de richting van Middelbeers.

Donkere auto

Meerdere politie-eenheden, van verschillende korpsen, worden aangestuurd om uit te kijken naar de donkere auto. Kruisingen in de omgeving worden afgezet. Helaas wordt de auto niet meer gevonden. Brandweer en politie komen ter plaatse bij de vernielde automaat.

Onderzoek

De omgeving van de automaat wordt afgezet in verband met mogelijke ontploffingsgevaar. Explosieven specialisten van de politie starten een onderzoek en waarschuwen op hun beurt de Explosieven Opruimingsdienst. Nadat die het sein veilig heeft gegeven kan er een tactisch en forensisch onderzoek starten. Getuigen worden gehoord en sporen worden veiliggesteld.