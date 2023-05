Rotterdam stroomt vol voor huldiging Feyenoord

De huldiging van de kersverse landskampioen zal worden gehouden op de Coolsingel en de stad is verdeeld in zones die duidelijk met borden staat aangeven. Zo liet de gemeente om 09.30 uur al weten dat een aantal zones vol was en adviseerde bezoekers om naar Beurs of Hofplein te gaan om van de huldiging te genieten.

Rond 10.00 zat het enthousiasme er al goed in. Er werd volop het ‘Hand in hand’ clublied gezongen.