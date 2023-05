Twee aanhoudingen na schietincident in Tilburg

Een 21-jarige Tilburger is zondag 14 mei 2023 omstreeks 18.40 uur gewond geraakt bij een schietincident op de parkeerplaats van een supermarkt aan het Bart van Peltplein. De politie heeft inmiddels twee arrestaties verricht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De recherche begon direct na het schietincident met een uitgebreid onderzoek. In Berkel-Enschot werd zondagavond omstreeks 20.00 uur een 22-jarige man uit die plaats aangehouden. In Goes werd rond 21.30 uur een 20-jarige vrouw gearresteerd. De politie houdt er rekening mee dat het om een drugs gerelateerd voorval gaat.