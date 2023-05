DNB verhuist in het geheim voor bijna 15 miljard euro aan goud en geld

De afgelopen vier weken heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in het geheim ruim 200 ton aan goudbaren en gouden munten met een totale waarde van 10,4 miljard euro verplaatst van de DNB-kluis in Haarlem naar het nieuwe Cashcentrum in Zeist. Dit meldt DNB maandagmiddag.

Bankbiljetten

'Ook de strategische voorraad bankbiljetten met een waarde van ruim 4,5 miljard is van Haarlem naar het defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist gebracht. Hiermee is de verhuisoperatie van goud en bankbiljetten succesvol afgerond', aldus DNB.

Beveiliging

De Koninklijke Marechaussee was verantwoordelijk voor de beveiliging van de transporten, in nauwe samenwerking met politie en defensie. Het goud van 14.166 baren van ongeveer 12,5 kilo per stuk en 1006 bakken en kisten met gouden munten en de bankbiljetten waren in oktober 2020 van het hoofdkantoor van DNB in Amsterdam naar de voormalige gelddrukkerij van Joh. Enschedé in Haarlem gebracht. De tijdelijke opslag in Haarlem maakte de renovatie van het DNB-kantoor in Amsterdam minder complex.

Goud

De hoeveelheid goud die nu in het DNB Cashcentrum (DCC) in Zeist ligt, bedraagt 31% van de totale goudvoorraad van DNB. Nog eens 31% ligt opgeslagen in de kluizen van de Federal Reserve Bank in New York. De overige 38% van de goudvoorraad ligt in Londen en Ottawa.

Cashcentrum

Het nu volledig operationele Cashcentrum is gebouwd binnen de afgesproken planning en binnen budget. Met de bouw werd in het najaar van 2019 begonnen, oplevering volgde afgelopen september. Met het DCC heeft DNB een maximaal veilig en innovatief Cashcentrum, waar bankbiljetten worden gecontroleerd en gesorteerd. Vanuit het DCC levert DNB bankbiljetten en munten aan waardevervoerders. Die brengen ze vervolgens naar banken, geldautomaten en winkels. In het Nationaal Analysecentrum in het DCC worden valse bankbiljetten en munten onderzocht en geregistreerd.

Renovatie

Met de verplaatsing van het goud van Amsterdam – via Haarlem - naar Zeist is voor het DNB-hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam veel minder strenge beveiliging nodig. Het gebouw kan daardoor open en toegankelijk voor publiek worden. De renovatie van dit gebouw is volop in uitvoering. Het is de planning dat het eind 2024 weer in gebruik wordt genomen.