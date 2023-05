Twee verdachten aangehouden na poging overval in Veendam

Omstreeks 19.30 uur drongen twee personen de supermarkt aan de J.G. Pinksterstraat binnen en bedreigde hier een personeelslid met een mes. De twee verdachten verlieten de winkel en vluchtte de wijk in.

Niet veel later werden er in de omgeving twee verdachten aangehouden waarvan het vermoeden is dat zij betrokken zijn geweest bij de overval. ‘Op dit moment lijkt het erop dat er geen buit is gemaakt’, aldus de woordvoerder.