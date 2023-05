NVWA haalt alle honden weg bij Brabantse fokker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 23 mei alle honden in bewaring genomen die nog op de locatie aanwezig waren bij een hondenfokker in Brabant. Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. Naast de honden wordt er ook pluimvee in bewaring genomen.