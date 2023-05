Chauffeur transport strobalen raakt van de weg en gewond

Op de N34 tussen Gieten en Gasselte is woensdagmiddag een vrachtwagen vol strobalen van de weg geraakt en in de bermsloot beland. De weg is afgesloten.

Chauffeur met spoed naar ziekenhuis

De bestuurder is uit de vrachtwagen gehaald en met spoed naar het ziekenhuis in Emmen gebracht. De berging van de vrachtwagen met oplegger zal tot ver in de middag gaan duren. Verkeer wordt omgeleid via de Oude Weg.