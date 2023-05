Tanker in brand bij Chemiepark Delfzijl

Op een tanker die lag aangemeerd bij het chemiepark Delfzijl is vrijdagmorgen rond 07.00 uur brand uitgebroken. De grote brand ging met veel rookontwikkeling gepaard.

Om omwonenden te waarschuwen voor de rook, werd een NL-Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten.

De tanker was geladen met vloeibare bitumen en is zeer lastig te blussen. Om de overlast voor de omgeving te verminderen, is het schip naar een andere plek gesleept. De toedracht zal onderzocht worden.