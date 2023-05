Ondergrondse hennepplantages geruimd in Born

Er is één in werking zijnde plantage aangetroffen die bestond uit ongeveer volgroeide 40 planten. De overige drie plantages waren op dit moment niet in gebruik. Bovengronds zijn enkele hennepstekken aangetroffen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Alle plantages zijn door een graafmachine ontmanteld en zijn volgestort met zand. Ook de hennepstekken zijn vernietigd. Ook was er sprake van diefstal van stroom. Het onderzoek heeft de hele dag geduurd.