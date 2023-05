Fietser (12) ernstig gewond door ongeval in Eext

Een 12-jarige fietser is woensdagochtend ernstig gewond geraakt naar een aanrijding in het Drentse Eext.

Omstreeks 07.30 uur kwam het slachtoffer op de kruising van de Heiakkers met de Vijzelweg in botsing met een personenwagen. Het slachtoffer is na langdurig in de ambulance behandeld te zijn naar een ziekenhuis gebracht. Dit gebeurde onder begeleiding van de politie.

De verkeersongevallen analyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.