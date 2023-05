Traumateam naar medisch incident bij sociaal werkbedrijf WSD aan de Schouwrooij in Boxtel

Traumahelikopter

De helikopter landde op het terrein van pakketdienst GLS waarna de trauma-arts en zijn assistent naar het slachtoffer toe zijn gebracht. Tijdens de hulpverlening, die inpandig plaatsvond, gebeurde er niet ver van het object in diezelfde staat nog een verkeersongeval. Daar werd een andere ambulance heen gestuurd.

Trauma-arts

Uiteindelijk is de patiënt onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het ziekenhuis in Den Bosch overgebracht. Vanuit de ambulance vloog er iemand mee met de helikopter naar het ziekenhuis in Den Bosch waar de trauma-arts weer werd opgehaald waarna het team weer naar zijn thuisbasis op Vliegbasis Volkel vertrok.