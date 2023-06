Massaontslag bij VDL Netcar in Born

Bijna de helft van het personeel van autofabrikant VDL Nedcar in Born is per 1 november zijn baan kwijt.Het bedrijf heeft nu nog bijna 4000 mensen in dienst,van hen blijven er zo'n 2100 over.

VDL Nedcar, de autofabriek van VDL Groep in Born, is als gevolg van werkvermindering door volumedaling van plan om per 1 november 2023 over te gaan op één ploegendienst. De formele instemmingsaanvraag om over te gaan op een dagdienst en de adviesaanvraag voor de als gevolg hiervan onvermijdelijke afbouw van medewerkers is vandaag, op 1 juni, ingediend bij de ondernemingsraad (OR).

Met de stap naar één ploeg is er bij VDL Nedcar werk voor 2.100 medewerkers. Op dit moment telt VDL Nedcar in totaal 3.950 medewerkers. De autofabriek in Born wil per 1 november 2023 ongeveer 1.000 medewerkers en ruim 800 uitzendkrachten afbouwen. Het gaat om zowel productiemedewerkers als medewerkers van ondersteunende afdelingen. Een verdere reductie van medewerkers rond 1 maart 2024, als de contractperiode met BMW eindigt, kan niet worden uitgesloten. Echter, het streven blijft om nieuwe, substantiële voertuigprojecten binnen te halen, in combinatie met de geplande nieuwe activiteiten in Born.

‘Hard geknokt’

Directeur John van Soerland van VDL Nedcar: “Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie. Dat is ons tot nu toe niet gelukt.