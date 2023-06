Leden stemmen na vijf stakingen in met nieuwe cao Zuivel

Er was wat voor nodig, maar na vijf stakingen bij respectievelijk FrieslandCampina in Marum, Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel ligt er een set afspraken over loon en andere belangrijke arbeidsvoorwaarden waar de leden van de FNV mee in kunnen stemmen. Naast de loonsverhoging van bijna 12% in 15 maanden, komt er ook een regeling waarmee medewerkers vervroegd kunnen stopen met werken, de zogeheten RVU. En verder wordt de consignatievergoeding (voor de bereikbaarheidsdienst) verbeterd.

Tevreden

Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘We kunnen tevreden zijn over wat we met z’n allen voor elkaar hebben weten te krijgen. Er waren grote zorgen op de werkvloer, omdat de inflatie er flink heeft ingehakt. De afspraken die we nu hebben kunnen maken, zorgen voor meer rust. Ook doet het meer recht aan de waardering die de medewerkers verdienen.’

Flink hoger

De vakbonden en de werkgevers, vertegenwoordigd in de NZO, kwamen op 16 mei tot overeenstemming waarna de leden tot en met 31 mei de kans kregen zich over het resultaat uit te spreken. De loonsverhoging die nu is afgesproken, is flink hoger dan de 6% en eenmalig 600 euro bruto die de werkgevers in eerste instantie boden. Ron Vos: ‘En daarmee wordt nogmaals duidelijk dat staken loont. Met dit resultaat hebben we niet alleen meer recht gedaan aan het harde werk van de duizenden medewerkers in de zuivel, maar ook een signaal afgegeven dat werkgevers hun medewerkers serieus moeten nemen.’

Zuivelindustrie

In de Nederlandse zuivelindustrie werken zo’n 12.000 mensen bij 25 bedrijven.