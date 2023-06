Politie vindt verschillende wapens, man aangehouden

Agenten hebben zaterdagochtend in een pand in het centrum van Hulst verschillende wapens gevonden. De 58-jarige bewoner is aangehouden.

De politie werd rond 3.20 uur gewaarschuwd omdat er een ruzie gaande zou zijn. Ze troffen er 3 mannen aan die mogelijk een conflict met elkaar hadden. Toen bleek dat er in het pand mogelijk wapens aanwezig waren werd het pand doorzocht. Daarbij vonden agenten onder andere een kruisboog, luchtbuks en verschillende, voor afdreiging geschikte, vuurwapens. Verder namen de dienders nog een stroomstootwapen en kapmes in beslag. De 58-jarige bewoner is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Hij zal op een later moment gehoord worden.