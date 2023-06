Amokmaker opgepakt

Een man zonder bekende vast woon-of verblijfplaats in Nederland heeft zaterdagavond in Berkel-Enschot voor heel wat consternatie gezorgd. Hij bedreigde personeel van een supermarkt en pikte een fiets. Hij verzette zich bij zijn aanhouding.

De eerste melding kwam op zaterdag 3 juni 2023 om 18.10 uur binnen bij het Operationeel Centrum. Een man zou twee vrouwen aan de servicebalie van een supermarkt aan het Koningsoord met de dood bedreigd hebben. Meerdere meldingen vanuit andere winkels volgden en politie-eenheden spoedden zich naar Berkel-Enschot.

Spugen

De agenten die ter plaatse kwamen troffen twee geëmotioneerde vrouwen aan die aangifte deden van bedreiging. De zoektocht naar de man werd gestart. Toen hij in de omgeving getraceerd werd zagen de agenten dat hij op een fiets sprong en ervandoor wilde gaan. De achtervolging te voet en met de auto werd ingezet en hij kon vrij snel vastgepakt worden. De man, 31-jaar, verzette zich hevig en spuugde naar de agenten. Ze hebben hem met spoed naar het cellencomplex gebracht waar hij is ingesloten. Daar bleek dat hij in het bezit was van een ploertendoder, die is in beslag genomen.