Twintigste editie van de Survivalrun in de Knipe druk bezocht

De Survivalrun in De Knipe trok zondag veel deelnemers en bezoekers. Op de laatste dag van het vierdaagse spektakel werd in de ochtend gestart.

Het parcours met hindernissen en activiteiten is ook dit jaar weer uitgezet in de omgeving van de Knipe over de weilanden en het bosgebied.

De finish was op het terrein langs de Dominee Veenweg, waar ook werd gestart. Op het terrein waren voorzieningen aanwezig voor de sporters en de bezoekers.