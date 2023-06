Politie doet aanvullend onderzoek in woning verdachte van ontvoering en moord op 9-jarige Gino

De afdeling forensische opsporing van de politie verricht deze week onderzoek in de woning van de 23-jarige man uit Geleen die onder meer wordt verdacht van de ontvoering en moord op de 9-jarige Gino. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) Limburg maandag bekendgemaakt.

Vingerafdrukken

Het betreft een uitgebreid en aanvullend sporenonderzoek naar vingerafdrukken. Dit onderzoek, dat vandaag start, kan pas uitgevoerd worden nu ander onderzoek is afgerond. Het OM Limburg (OM) benadrukt dat er geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn die aanleiding zijn voor dit onderzoek.

Onderzoek

Dit onderzoek kan ervoor zorgen dat andere sporen worden vernietigd. Dát dit onderzoek zou worden verricht is lang geleden al besloten. Ook dat het pas wordt verricht als al het andere onderzoek in de woning is voltooid.

Sporen van Gino

Het onderzoeksteam zoekt nog steeds naar sporen van Gino in de woning. Dit om het verhaal van de verdachte te kunnen toetsen.