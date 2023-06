Tweetal werkzaam op Schiphol aangehouden voor drugssmokkel

Het CargoHarc-team Schiphol (een samenwerkingsverband van Marechaussee, FIOD en Douane) heeft in een lopend onderzoek naar invoer van cocaïne twee verdachten aangehouden. Het tweetal, beide werkzaam op Schiphol, werd aangehouden op de luchthaven nadat er concrete informatie was binnengekomen over hun rol bij de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.