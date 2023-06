Drinkwater wordt schaars: 25 liter minder per persoon per dag

Nederland staat aan de vooravond van een watertransitie. Door de toenemende droogte komt de drinkwatervoorziening in ons land in gevaar. Vooral consumenten zullen in de nabije toekomst moeten gaan besparen op hun waterverbruik. Huishoudens verbruiken namelijk bijna driekwart van het drinkwater in ons land. Het kabinet wil dat Nederlanders in 2035 nog maar 100 liter drinkwater per persoon per dag verbruiken; nu is dat nog 125 liter. Brancheorganisatie Techniek Nederland denkt dat die besparing alleen mogelijk is met een watertransitie; innovatieve, technische maatregelen om drinkwater te besparen.

Watertransitie

Het RIVM waarschuwt voor toekomstige watertekorten. Tot 2030 zal de vraag naar drinkwater alleen maar stijgen, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Dat komt onder meer door klimaatverandering, waterverontreiniging en de groei van de bevolking. Nu al komen er regionaal watertekorten voor. Volgens het RIVM zullen die de komende jaren in heel Nederland ontstaan. Naast de energietransitie krijgt Nederland te maken met een drinkwatertransitie. Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland kunnen techniekbedrijven ook in die transitie een belangrijke rol spelen. ‘In de techniekbranche is veel expertise aanwezig. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan het Nationaal Plan Waterbesparing.’ Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat plan onlangs aangekondigd.

Technische innovaties

Watertechnisch expert Eric van der Blom van Techniek Nederland verwacht dat technische innovaties de komende jaren een rol gaan spelen bij het terugdringen van het waterverbruik. Hij denkt daarbij aan recirculatiedouches en zelfreinigende recyclingsystemen, die huishoudelijk water hergebruiken. Verder zullen we vaker waterbesparende toiletten en vacuümtoiletten (die geen water verbruiken) tegenkomen. Daarnaast is er veel winst te behalen met volumestroombegrenzers; die zorgen ervoor dat er minder water door de leidingen stroomt. Ook spoelonderbrekers in toiletten kunnen een flinke bijdrage leveren.

Opvang en hergebruik

Het opvangen en hergebruiken van regen- en afvalwater kan ook een aanzienlijke drinkwaterbesparing opleveren. Van der Blom: ‘Denk aan infiltratiekratten in de tuin of onder een oprit, het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en regentonnen in de tuin, groendaken op woning, schuur of garage en regenwaterkelders. Als we regenwater of gezuiverd afvalwater gaan gebruiken voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto of het doorspoelen van het toilet, hebben we daar geen drinkwater voor nodig.’

Drinkwater besparen is eenvoudig

In de Nederlandse huishoudens verdwijnt 41% van het drinkwater door het doucheputje. Voor het doorspoelen van het toilet gebruiken we 29% van ons drinkwater en 12% is nodig voor de wasmachine. Volgens Van der Blom is het daarom relatief eenvoudig om in huishoudens het waterverbruik te verminderen. ‘Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft nog geen douche met een waterbesparende douchekop. Een waterbesparende douchekop en waterbesparende kranen in combinatie met korter douchen kan een halvering van het waterverbruik opleveren. Daarnaast is er veel winst te behalen met volumestroombegrenzers; die zorgen ervoor dat de hoeveelheid water die door de leidingen stroomt constant blijft. Van der Blom verwacht verder dat een deel van de waterbesparing min of meer vanzelf zal plaatsvinden. ‘Moderne vaatwassers en wasmachines verbruiken tegenwoordig aanzienlijk minder water. Vervanging van verouderde apparaten zal dus automatisch het waterverbruik verminderen.’

